بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول تعاملات مساء الخميس؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع في بداية التعاملات بقيمة 25 جنيها، وواصل ارتفاعه بقيمة 10 جنيهات بمنتصف التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2087 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 2683 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3130 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.33%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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