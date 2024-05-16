خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والدهب

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، بينما تراجعت أسعار الحديد، والفول، والعدس، والزيت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار العدس والفول والزيت بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تراجع أسعار الكوسة والبصل في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الحديد تتراجع اليوم الخميس (موقع رسمي)