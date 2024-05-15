إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

05:43 م الأربعاء 15 مايو 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2063 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2653 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3095 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3547 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2371 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.55%، بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإحصاء: 26 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال 2023

إعلان

إعلان

مدبولي: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة
28 صورة لمحطات مترو الأنفاق الجديدة (من التوفيقية للجامعة)
وزارة العمل: وظائف بتخصصات مدرسين وممرضات في 13 محافظة
موجة شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل