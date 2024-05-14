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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14 مايو

04:36 م الثلاثاء 14 مايو 2024

الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3557 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3514 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3112 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2668 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24896 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة

الذهب البورصة المصرية عيار 21 عيار 18
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