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جولدمان ساكس يرفع توقعاته للتضخم بمصر إلى 22% بنهاية 2024

04:42 م الثلاثاء 14 مايو 2024

بنك جولدمان ساكس

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كتبت- شيرين صلاح:

عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته لمستويات التضخم في مصر إلى نحو 22% بنهاية 2024 مقارنة بتوقعات سابقة 20%، حسبما نقلت وسائل إعلامية عن مذكرة بحثية نشرها البنك.

وجاء تعديل جولدمان للتضخم في مصر بعد ارتفاع خلال فبراير الماضي، مع توقعات بتباطؤ تدريجي للتضخم خلال الأشهر المقبلة.

وتسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 35.7% في شهر فبراير الماضي، مقابل 29.8% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يتوقع البنك تخفيف الضغوط الناتجة عن الارتفاع الفعلي لسعر الصرف في السوق الموازية مؤخرًا، والانخفاض في اختناقات سلسلة التوريد واستقرار توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر صرامة.

كما يتوقع جولدمان خلال 2025، استمرار اتجاهات انكماش الأسعار والمزيد من القيود على ضغوط الطلب نتيجة تدابير السياسة النقدية الجارية وتنفيذ سياسة مالية أكثر صرامة في المستقبل المنظور.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.5% خلال أبريل الماضي مقابل 33.3% في مارس، وفق آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، صعد معدل التضخم الشهري في المدن بأبريل الماضي إلى 1.1% مقابل 1% في الشهر السابق.

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