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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 6 يونيو

04:08 م الخميس 06 يونيو 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3555 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3602 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3152 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2701 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25214 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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