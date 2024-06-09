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ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:27 ص الأحد 09 يونيو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض باختلاف نوعه خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 147.06 جنيه، بزيادة 9.14 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 149.32 جنيه، بزيادة 3.42 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البيض البلدي
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