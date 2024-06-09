سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2294 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، بانخفاض 3.46%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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