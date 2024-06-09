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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:26 ص الأحد 09 يونيو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39350 جنيها، بزيادة 528 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41150 جنيها، بزيادة 62 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2157 جنيها، بزيادة 34 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
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