الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى بأسبوعين بدعم توقعات خفض الفائدة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين ليرتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي بدعم من التوقعات بأن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما دفع عوائد السندات الحكومية الأمريكية إلى التراجع.

ووفق بيان من شركة جولد بيليون للذهب، سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2375 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2355 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2363 دولار للأونصة.

وبدأ هذا الارتفاع في سعر الذهب منذ جلسة الأمس التي شهدت تسجيل الذهب ارتفاع بنسبة 1.2% حيث تأثر الذهب بشكل إيجابي في ظل تراجع كل من الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية.

وانخفص العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات أمس وسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع عند 4.275%، بينما تقلصت مكاسب مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس في ظل تضارب البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي.

وأظهر مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي تسجيل وظائف خلال شهر مايو بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي زاد من التوقعات بتباطؤ قطاع العمالة الأمريكي، وذلك بعد تراجع آخر في فرص العمل، أمس الأربعاء.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن شهر مايو الذي يصدر غداً والذي يعد أهم البيانات التي تصدر هذا الأسبوع، وتشير التوقعات بشأنه أيضاً أنه سيشهد تراجع في الوظائف الجديدة، وفق البيان.

وتسببت هذه البيانات في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر مع استمرار تباطؤ قطاع العمالة، وقد تسبب هذا في تقلص مكاسب الدولار وانخفاض في عوائد السندات الحكومية.

ومن جهة أخرى صدرت يوم أمس بيانات أداء قطاع الخدمات عن شهر مايو لتشهد تحسن في أداء القطاع بأفضل من التوقعات وقراءة شهر ابريل، الأمر الذي عمل على دعم الدولار والحول دون انخفاضه ليغلق مؤشر الدولار يوم أمس على ارتفاع بنسبة 0.1% فقط.

واستغل الذهب هذا التغير في توقعات الأسواق بإمكانية قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة هذا العام، حيث يحقق الذهب استفادة من انخفاض أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

واستمرت البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطاتها من الذهب ساعد بشكل كبير على زيادة فرص الصعود في أسعار الذهب، الذي ارتفع منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 14.5%.

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع احتياطات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال شهر أبريل بمقدار 33 طن ذهب، الأمر الذي يدل أن البنوك المركزية لم تتأثر بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة وتسجيله مستويات قياسية، لتستمر عمليات الشراء وتنويع الاحتياطات النقدية لديها.

وتظل التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التخوفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

سعر الذهب في مصر

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع منذ جلسة الأمس بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وذلك في ظل ارتباط السعر المحلي مع العالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير خاصة مع حيادية عوامل تسعير الذهب الأخرى مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي على الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3135 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3140 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 3125 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3105 جنيه للجرام.

وجاء الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي بعد الأداء الإيجابي في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث تزايد ارتباط السعر المحلي بسعر الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب التأثير من عوامل تسعير الذهب الأخرى.

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية تراجع محدود خلال تداولات اليوم ليصل متوسط سعر الصرف عند 47.58 جينه للجرام.

كما شهد سوق الذهب المحلي ضعف في الإقبال من قبل المستثمرين خلال الفترة الأخيرة منذ تعويم سعر الصرف، وذلك بعد أن تحقق الاستقرار في الأسواق خاصة بعد أن تزايد التدفقات الدولارية على الدولة المصرية لينتهي السوق الموازي وتشهد الأسعار تحركات مستقرة ومعتدلة بعيدا عن المضاربات.

ودفع ضعف الطلب من قبل المستهلكين المحليين التجار إلى زيادة عمليات تصدير الذهب بهدف تعويض ضعف الطلب المحلي، وقد ساعد على هذا استقرار سعر الصرف وانتهاء المضاربات السعرية على الذهب.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق نهاية شهر مايو الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي.

ويعتبر وضع السيولة الدولارية الحالي مطمأن بشكل كبير بالنسبة للأسواق وهو ما يبقي على استقرار سعر صرف الدولار، الأمر الذي يبقي ضغط سلبي على عوامل تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي على الذهب، حسب البيان.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك في ظل تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا العام في ظل البيانات الاقتصادية التي أظهرت تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي.

وارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة اليوم وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، مما دفع سعر الذهب إلى تجاهل التغيرات المحدودة في مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية.

وأغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأمس فوق المستوى 2350 دولار للأونصة الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الارتفاع خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 2375 دولار للأونصة قبل أن يتراجع السعر حالياً.

يحاول الذهب العالمي اختراق المستوى 2365 دولار للأونصة الذي يمثل الحد العلوي لمنطقة تذبذب التداولات التي سيطرت على حركة الذهب منذ الأسبوع الماضي. وإذا أغلق تداولات اليوم فوق هذا المستوى يفتح الباب للوصول إلى المستوى 2385 دولار ثم 2400 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع الذهب المحلي عيار 21 أن يستقر فوق المستوى 3100 جنيه للجرام، ليوسع من مكاسبه فوق هذا المستوى منذ جلسة الأمس بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، ليسجل اعلى مستوى اليوم عند 3140 جنيه للجرام ليواجه حالياً مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام الذي قد يوقف حركة الصعود ويدفع السعر إلى التذبذب من جديد.

ويرتبط سعر الذهب المحلي حالياً بالسعر العالمي بشكل كبير مما قد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيراً على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي.