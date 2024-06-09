4 جنيهات لكيلو الطماطم في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهن و4 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 4 و7 جنيهات.

الكوسة بين 8 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 9جنيهات و11جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و 5.5 جنيه.

اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

البطيخ من 8 لـ 10 كيلو بين 64 و80 جنيها.