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خريطة الأسعار: تراجعت أسعار الدواجن والبيض وارتفاع جديد للذهب

03:39 م الخميس 06 يونيو 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والكابوريا بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع الكوسة وتراجع البصل في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار الفول والزيت والدواجن واللحوم اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الدواجن البيض الذهب اللحوم
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