تراجع طفيف لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء بشكل طفيف، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات وزاد الجرام بقيمة 20 جنيها، قبل أن يعاود الهبوط بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2090 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2687 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2356 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 0.02%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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