إعلان

BBC

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:12 م الثلاثاء 14 مايو 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.16% عند مستوى 25339 نقطة، مع نهاية جلسة يوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 155.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 210 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 365.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.9% عند مستوى 25381 نقطة، مع نهاية جلسة يوم الاثنين.

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX70
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* قرار مفاجئ.. أول تعليق رسمي من "تكوين" على مناظرة عبد الله رشدي
* سعر الدولار يهبط لأقل من 47 جنيها للبيع في الأهلي ومصر والقاهرة لأول مرة منذ التعويم
* يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي
* "دمك سايح وبتقاومي".. كيف أفشلت "فتاة التجمع" محاولات سائق أوبر في الصحراء؟