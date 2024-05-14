هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.16% عند مستوى 25339 نقطة، مع نهاية جلسة يوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 155.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 210 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 365.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.9% عند مستوى 25381 نقطة، مع نهاية جلسة يوم الاثنين.