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شعبة الدواجن: الأسعار مازالت مرتفعة ونطالب بوضع ضوابط للمنظومة

04:40 م السبت 08 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاض طفيف في الأسعار، حيث تراجع سعر الكيلو إلى 90 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 92 جنيها قبل اسبوع، بانخفاض جنيهين.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن الحية اليوم يترواح في الأسواق بين 100و 102 جنيها، باختلاف المناطق.

ويرى السيد، أن الأسعار مازالت عند مستويات مرتفعة، مطالبا الحكومة بوضع ضوابط وآليات لضبط منظومة الدواجن.

وأشار السيد، إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر، نتيجة لاستقرار سعر صرف الدولار بعد تحريره، الذي أدى لانخفاض أسعار الأعلاف نتيجة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، كما أن انقطاع الكهرباء لن يكون له تأثير بنسبة أكبر من 5% على الأسعار.

وأضاف السيد، أن سعر طن العلف "خليط بين ذرة صفراء وفول صويا وبروتينات أخرى" انخفض إلى نحو 20500 جنيه اليوم، بتراجع 500 جنيه في الطن، مقابل 21 ألف جنيه.

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