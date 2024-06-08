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رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع سفير أستراليا فرص الاستثمار

04:54 م السبت 08 يونيو 2024

محمد هنو يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة

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كتبت- شيرين صلاح:

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، ورولا القماش، مسؤول الشؤون الخارجية، وذلك بحضور عدد من أعضاء من الجمعية، لبحث فرص الاستثمار في عدة مجالاتٍ.

وقال أكسل وابنهوريست السفير الأسترالي، في بيان اليوم السبت من الجمعية، إن الفرصة أصبحت مُتاحة للاستثمار في مصر، وهذا ما دفع دولته لتولي اهتماماً كبيراً بإقامة العديد من المشروعات في مصر.

وأشار وابنهوريست إلى اعتبار مصر دولة واعدة بما لديها من صحراء تتوافر فيها طاقة الرياح، والطاقة المتجددة، حيث تتباحث استراليا مع مصر في مجالاتِ الطاقة خاصة بعدما أوّلت الدولة اهتمامًا بمشروع الضبعة.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الحكومة المصرية أعلنت استعدادها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بعدما أتاحت مزايا جديدة، لتتحول بذلك إلى دولة جاذبة للاستثمار.

وأوضح هنو، دور الجمعية في خدمة ودعم المجتمع وقطاع الأعمال في الإسكندرية، وذلك بإجراء الأبحاث الاستقصائية، إلى جانب التواصل الدائم مع الجهات المع

المعنية والاهتمام بالعلاقات الثنائية الداعمة لبيئة الأعمال.

وفي اليوم التالي، أجرى الطرفين زيارة إلى مركزVTECالتابع للجمعية وذلك لبحث سُبل التعاون بين الطرفين، وفق البيان.

سفير أستراليا بالقاهرة محمد هنو جمعية رجال أعمال إسكندرية أكسل وابنهوريست
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