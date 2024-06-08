"بلدي وكولومبي".. أسعار اللحوم الحمراء والقائم بالأنواع قبل العيد

كتبت- دينا خالد:

قال مصطفى محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام مازال في المتوسط.

وأضاف وهبة، أن سعر الكيلو القائم ارتفع هذا العام بقيمة تتراوح بين 30 و50 جنيها بالأسواق مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأشار وهبة، إلى أن سعر الكيلو القائم من العجول البلدي سجل في المتوسط 180 جنيها بالأسواق.

وأوضح وهبة، أن هناك عجول كولومبي تم استيراد سلالتها وتسمينها بمزارع مصرية سجل سعر الكيلو القائم منها نحو 160 جنيها.

وبحسب وهبة، تراوح سعر كيلو الضأن قائم بين 210 و220 جنيها، ومن سلالة "البرقي" يتراوح بين 240 و250 جنيها للكيلو.

وأشار وهبة، إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي سجل نحو 400 جنيه للقطعيات العادية التي تستخدم في السلق.

ووصل سعر كيلو القطعيات المميزة وهي "وش الفخدة والسمانة والإنتركوت والفلتو والكولاتة والموزة" إلى 450 جنيها.

أما سعر كيلو اللحم من العجول الكولومبي مختوم بختم البلدي وصل إلى 350 جنيها، بحسب وهبة.

وتوقع وهبة، مزيدا من الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، كلما اقتربت أيام عيد الأضحى المبارك.