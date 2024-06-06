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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:41 ص الخميس 06 يونيو 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.16% عند 26591 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.26% عند 26634 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء بفعل تراجع أسهم بعض شركات قطاع الأسمدة والتي أعلنت توقف خطوط إنتاجها لمدة 24 ساعة بعد إعلان البترول خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

ولكن وزارتا البترول والثروة المعدنية والكهرباء على صفحة الرسمية لوزارة البترول على موقع فيسبوك، إنه سيتم ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة اعتباراً من اليوم الخميس بشكل تدريجي.

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