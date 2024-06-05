البورصة تهبط 1.26% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.26% عند 26634 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.87%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.79%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 97.3 مليون جنيه، بينما تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 96.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.52% عند 26973 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.