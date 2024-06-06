هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بآخر جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.77% عند 26428 ، مع ختام جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 25.26 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 66.37 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين أجانب صافي شراء بقيمة 91.63 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 1.26% عند 26634 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.