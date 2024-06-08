وزيرة التضامن تتفق مع نظيرها السوداني على مذكرة تفاهم لإغاثة المتضررين

وزيرة التضامن تتفق مع نظيرها السوداني على مذكرة تف

كتبت- دينا خالد:

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان والوفد المرافق له، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى العربي الثالث بعنوان "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة".

ويقام المنتدى برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعي، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

واتفق الوزيران على البدء في إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تتضمن عددًا من البنود منها الإغاثة المقدمة للأشقاء السودانيين في المناطق المتضررة من الصراعات، وأنشطة متنوعة لدعم سبل العيش من خلال مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق التي لا يوجد بها صراعات.

وتضمن الاتفاق توفير برامج تدريبية ودعم فني للكوادر البشرية على مواجهة الأعباء وقت الكوارث والأزمات وما بعدها، بالإضافة إلى الجهود المصرية في مساعدة السودانيين في مصر على التعايش وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وقالت القباج، إن جمهورية مصر العربية تستمر في دعم السودان في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها منذ قرابة العام، حيث تم استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر في الفترة الأخيرة عقب اندلاع الأزمة السودانية، فضلا عن السودانيين المتواجدين داخل مصر من قبل والذين يزيد عددهم على 4.5 مليون سوداني، موزعين على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت القباج، أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للأسر السودانية المتواجدة داخل مصر.

وأضافت القباج، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين الذي يستضيفون أعداد كبيرة من الأشقاء السودانيين وعلى رأسهم محافظة أسوان، وذلك لتكامل الجهود وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين الوافدين على أرض مصر.

وأشارت القباج، إلى أهمية تنشيط برامج التمكين الاقتصادي للأشقاء السودانيين داخل مصر، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وعلى تنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة أسوان وغيرها من المحافظات.

وقال وزير التنمية الاجتماعية بدولة السودان، إن هناك أسر سودانية ميسورة تضررت نتيجة للأوضاع التي تشهدها بلاده، مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر التي وصلت مؤخراً إلى 65 %.

وأكد بخيت، على أنهم يسعون للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية وسبل مكافحة الفقر بآليات متنوعة تصب في مجملها في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مع أهمية تكثيف جهود التمكين الاقتصادي وتنشيط سوق العمل.

وأضاف بخيت، أن المساهمات المصرية تجاه السودانيين في بلاده كانت ملموسة ومؤثرة في الشعب السوداني ولاقت استحسانا وتقديرا.

وأشار بخيت، إلى أن هناك أزمة كبيرة تواجه الشباب والنساء جراء الصراعات بالسودان، وذكر أن هناك ما يزيد على 3 ملايين من الطلاب السودانيين أصبحوا خارج الدراسة جراء الأوضاع التي تشهدها بلاد.