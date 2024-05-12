إنطلاق النسخة 12 لمعرضي Fi Africa وProPak MENA للصناعات الغذائية نهاية مايو الجاري

كتبت- شيرين صلاح:



تنطلق فاعليات النسخة الثانية عشرة لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، معرض مخصص لتصنيع الأغذية والمشروبات في إفريقيا تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة، التموين، والبيئة، وبالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية.

ويهدف إقامة المعرض لاستعراض طرق مبتكرة لتطوير تصنيع المكونات الغذائية والتغلب على تحديات الصناعة بما يتماشى مع التوجهات الحالية للدولة الرامية لتوطين الصناعة وتوسيع أنشطة التصدير للخارج.

ومن المقرر أن يقام المعرضين في الفترة من 26 حتى 28 مايو في مركز مصر للمعارض الدولية.



وتقام النسخة الثانية عشرة تحت رعاية العديد من الشركات من بينها تيتراباك، الشركة المتحدة للزيوت والأغذية (يوني أويل)، كامينا، الشركة الهندسية للتكنولوجيا (هاي تك) وشركة مشرق لتنمية الأعمال.

ويستضيف معرضي Fi Africa وProPak MENA مجموعة كبيرة من خبراء تصنيع الأغذية والمشروبات بما قد يصل عددهم إلى أكثر من 350 شركة من أكثر من 20 دولة.

من المتوقع أن يجذب هذا التجمع جمهوراً يزيد عن 12 ألف زائراً منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للتعرف على أحدث التوجهات والابتكارات في السوق المصرية، وكذلك التواصل مع الموردين الدوليين.



وعلى مدار الـ 11 نسخة الماضية، نجح المعرضان في تناول مواضيع حيوية ومتنوعة، إذ يركز معرض Fi Africa في نسخته الحالية على موضوعات تتعلق بالمكونات الغذائية والحلول النباتية، واتجاهات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وممارسات الإنتاج المستدامة، فيما يتناول معرض ProPak MENA تقنيات التعبئة والتغليف والمعالجة، وإدارة سلاسل التوريد، وكفاءة الطاقة.



وقال مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض بإنفورما ماركتس مصر: "نبدأ نسخة هذا العام تحت رعاية كل من وزارات التموين والبيئة والتجارة والصناعة وبالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، تأكيدًا على التزامنا بالمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز تنمية الصناعة داخل مصر وخارجها. ونهدف من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبتكرة إلى تمكين الشركات والمساهمة في النهوض بقطاعات تجهيز وتعبئة الأغذية والمشروبات".



وأضاف محمد عبد الحميد، مدير المعرض بإنفورما ماركتس مصر: "ويهدف المعرضين إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة. وفي نسخة 2024، مستعدون لتقديم المزيد من المميزات والفرص الجديدة للتعاون، مما يوفر للحاضرين منصة ديناميكية لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتواصل بين رواد الصناعة ويساهم في تطوير الصناعات الغذائية وفتح أسواق بالخارج".



وتستضيف ProPak MENA اجتماع المائدة المستديرة العربي الإفريقي الذي ينظمه المركز اللبناني للتغليف "LibanPack" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO. وتُعنى المائدة المستديرة بتوفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات. إذ يساهم الحاضرون، بما في ذلك الكوميسا(COMESA) ، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECAS)، ومنظمة التغليف العالمية(WPO) ، وعدد من جمعيات التغليف العربية والإفريقية، إلى جانب غرفة صناعة الطباعة والتغليف، في دفع مبادرات تغليف المواد الغذائية المستدامة وتعزيز فرص التعاون. وينظم المركز اللبناني للتغليف "LibanPack واليونيدو المسابقة العربية الأولى للتغليف Arab StarPack. والهدف من الجوائز التي تقدمها المسابقة هو الإشادة بالتصميمات المميزة في مجال التغليف وتشجيع المشاركين على تقديم حلول صديقة للبيئة. ومن بين أبرز الفعاليات التي تقام على هامش المعرضين تنظيم ورشة تدريبية حول صناعة الآيس كريم ، كما يقام التجمع السنوي للمرأة بالشراكة مع حركة "سيدات مصر" Women of Egypt.



وإنطلاق النسختين التجريبيتين لمعرضي Fi Africa وProPak MENA أقيمتا في 2021 هم من تنظيم شركة "إنفورما ماركتس"، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية. وعقدت أخر دورة لهما في 2023 بعد تحقيق نجاح واسع إذ اجتذبتا 9,700 زائر، و10,600 زيارة متكررة، بمشاركة 97 متحدثا و 323 شركة عارضة من 20 دولة. ويمثل المعرضان النسخ الإقليمية لمعرضي Fi وProPak العالميين، اللذين يتم تنظيمهما في 11 و6 دول على التوالي.

و تم اختيار مصر لتكون مركزاً لإفريقيا لدعم هذه الصناعة الواعدة، ما يعظم من مكانتها كقاطرة للنمو في القارة. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي للمنافسة عالمياً بجودة أعلى وتكاليف أقل، مع معالجة هدر الغذاء، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة.