تراجع جديد في أسعار مواد البناء اليوم السبت "موقع رسمي"

القاهرة - مصراوي:



انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.



ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية..



أسعار مواد البناء



سعر طن الحديد الاستثماري: 39877 جنيه، بتراجع 477 جنيه.



سعر طن حديد عز: 41185 جنيه، بانخفاض 780 جنيها.



سعر طن الأسمنت الرمادي: 2152.5 جنيه، بتراجع 73.8 جنيه.