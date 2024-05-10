إعلان

BBC

657 جنيها انخفاضا بحديد عز.. تراجع أسعار مواد البناء اليوم الجمعة (موقع رسمي)

01:03 م الجمعة 10 مايو 2024

أسعار مواد البناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 40354 جنيها، بتراجع 295 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41965 جنيها، بانخفاض 657 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2226 جنيها، بتراجع 57 جنيها.

أسعار مواد البناء أسعار الحديد حديد عز
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو
مصر تدعو حماس وإسرائيل لإبداء "مرونة" من أجل التوصل إلى هدنة