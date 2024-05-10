657 جنيها انخفاضا بحديد عز.. تراجع أسعار مواد البناء اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 40354 جنيها، بتراجع 295 جنيها.



سعر طن حديد عز: 41965 جنيها، بانخفاض 657 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2226 جنيها، بتراجع 57 جنيها.