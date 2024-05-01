التصديري للصناعات الهندسية يشارك في معرض SaudiFood بـ 9 شركات مصرية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة المجلس في فعاليات معرض SaudiFood Manufacturing في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو 2024، وذلك ضمن خطة المجلس لتنمية الصادرات الهندسية إلي الأسواق العربية بصفة عامة والسوق السعودي بشكل خاص.

وأضافت مي حلمي في بيان من المجلس اليوم الأربعاء، على هامش تواجدها في المملكة العربية السعودية، أن المجلس يتواجد في المعرض ببعثة تضم 9 شركات مصرية في قطاع الآلات والمعدات، والذي يعد أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة التي يعمل عليها المجلس.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إلي أن تنظيم الجناح المصري في معرض SaudiFood يتم بالتعاون مع شركة DMG Events المالكة لسلسلة معارض Gulfood والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وسط تسهيلات كبيرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت مي حلمي، أن المجلس يحاول المساهمة في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات متقدمة تسجل 145 مليار دولار بحلول 2030، مؤكدة أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.

وكشفت مي حلمي، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يستهدف نمو الصادرات للأسواق العربية خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 10 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.

وذكرت حلمي أن المجلس يساند الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساعدة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.