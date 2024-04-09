ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم قبل العيد

كتب- أحمد والي:

بينما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والجمبري الصغير استقرت أسعار باقي أصناف الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بسمتوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 75 و79 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: تراوح بين 75 و135 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: سجل بين 180 و400 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: سجل بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 و250 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.