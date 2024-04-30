تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وهبط الجرام 5 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2053 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3080 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2301 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بهبوط بنسبة 1.46%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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