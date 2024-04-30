شعبة الأسماك: زيادة كبيرة في سعر الرنجة.. والفسيخ وصل لـ450 جنيها

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الرنجة ارتفعت بقيمة 30 جنيها بالأسواق، فيما قفزت أسعار الفسيخ بقيمة 175 جنيها هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب حليم، فإن أسعار الرنجة سجلت 120 جنيها للكيلو مقابل 90 جنيها للكيلو العام الماضي، بزيادة 30 جنيها.

وأوضح أن أسعار الفسيخ تتراوح بين 400 جنيه و450 جنيها مقابل 220 و275 جنيها العام الماضي، حسب المناطق، بزيادة 175 جنيها.

أرجع حليم، زيادة أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام نتيجة ارتفاع تكليف الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئه وتغليف مقارنة بمستواها العام الماضي.