ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر بختلاف النوع): 156.53 جنيه، بتراجع 95 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 164.27 جنيه، بزيادة 1.34 جنيه.