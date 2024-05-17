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تراجع كرتونة البيض البلدي خلال اليوم الجمعة (موقع رسمي)

11:33 ص الجمعة 17 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي باختلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

يرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.91 جنيه، بزيادة 52 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 148.45 جنيه، بانخفاض 1.62 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي البيض البلدي
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