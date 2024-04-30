"حديد عز" تثبت سعر الطن بالأسواق خلال مايو المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز قررت تثبيت سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع اعتبارا من غدا الأربعاء.

ووفق الزيني، فإن سعر طن الحديد بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع سجل 40700 جنيه، وهو نفس سعر نهاية أبريل الجاري.

وحسب الزيني، فإن متوسط سعر حديد عز في السوق للمستهلك حاليا يتراوح بين 41500 جنيه و42 جنيه ألف.

و تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.