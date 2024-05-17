بعد تراجعه.. سعر الذهب في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2387 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.42%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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