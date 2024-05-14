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تراجع أسعار البيض خلال اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

11:22 ص الثلاثاء 14 مايو 2024

البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

يرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.81 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 148.04 جنيه، بتراجع 1.97 جنيه.

البيض أسعار البيض مجلس الوزراء
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