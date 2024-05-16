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BBC

ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:33 ص الخميس 16 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم الخميس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

يرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.39 جنيه، بتراجع 67 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 150.07 جنيه، بزيادة 1.54 جنيه.

أسعار البيض أسعار البيض البلدي بوابة الأسعار المحلية والعالمية
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