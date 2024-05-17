"حديد عز " يقفز 900 جنيه للطن اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر طن حديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 40137.14 جنيه، بانخفاض 208.51 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42094.12 جنيه، بزيادة 955.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2235.26 جنيه، بانخفاض 15.76 جنيه.