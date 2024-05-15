أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق(موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

يرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.06 جنيه، بزيادة 25 قرش.



كرتونة البيض البلدي: 148.53 جنيه، بزيادة 49 قرش.