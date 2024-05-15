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أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق(موقع رسمي)

11:27 ص الأربعاء 15 مايو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

يرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.06 جنيه، بزيادة 25 قرش.

كرتونة البيض البلدي: 148.53 جنيه، بزيادة 49 قرش.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي سعر كرتونة البيض
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