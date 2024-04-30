تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40945 جنيها، بتراجع 309 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 42559 جنيها، بتراجع 111 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2182 جنيها، بتراجع 47 جنيها.