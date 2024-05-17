"لانتهاكها حقوق الطلاب".. تفاصيل حجب الثقة عن نعمت شفيق من جامعة كولومبيا

كتب- مصراوي

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عندما أبلغت الشرطة باقتحام الجامعة، وبعد أسابيع قليلة من التظاهرات والاعتصامات داخل الحرم الجامعي وخارجه، أعلنت كلية الآداب والعلوم بجامعة كولومبيا الأمريكية حجب الثقة عن رئيسة الجامعة نعمت شفيق.

مجلة فوربس الأمريكية، قالت في تقرير لها، إن كلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا أصدرت قرارا بحجب الثقة عن رئيسة الجامعة نعمت شفيق،الخميس، قائلة إنها انتهكت المتطلبات الأساسية للحرية الأكاديمية والحوكمة المشترك"، وشاركت في اعتداء غير مسبوق على حقوق الطالب.

فوربس في تقرير لها قالت إن القرار جاء بعدما أدلى المئات من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم بجامعة كولومبيا، بأصواتهم بحجب الثقة عن رئيس الجامعة نعمت شفيق، وهي خطوة رمزية تسلط الضوء على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي عصفت بحرم مدينة نيويورك الشهر الماضي.

قرار حجب الثقة - الذي عاب على "شفيق" في تعاملها مع احتجاجات الحرم الجامعي - هو مجرد تعبير عن إرادة ورأي الأغلبية المصوتة في كلية الآداب والعلوم،"ولا يُلزم كولومبيا" بمسار عمل محدد،حسبما تحدثت عميدة الآداب والعلوم إيمي هانجرفورد في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أعضاء هيئة التدريس أثناء إعلان النتائج.

وتم تمرير التصويت بحجب الثقة بنسبة 65٪، حيث صوت حوالي 709 من أعضاء هيئة التدريس داخل كلية الآداب والعلوم على القرار، الذي قدمه أعضاء الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات في كولومبيا، وفقًا للبريد الإلكتروني لهانجرفورد.

يشير القرار على وجه التحديد إلى تطبيق "شفيق" للإجراءات التأديبية ضد الطلاب والمتظاهرين من أعضاء هيئة التدريس، الذين طالبوا في الأسابيع الأخيرة كولومبيا بالتخلي عن الشركات الإسرائيلية المرتبطة بجيش الاحتلال من خلال إقامة معسكرات في الحرم الجامعي واحتلال مبنى جامعي - وهي تحركات قالت الجامعة إنها انتهكت سياساتها.

ويشير القرار إلى أن شفيق أبلغت لجنة بالكونجرس في 17 أبريل أنها ستطرد الأساتذة الذين أدلوا بتصريحات مناهضة لإسرائيل، متهمة إياها بـ "انتهاك المعايير والممارسات والسياسات والحماية" التي تأسست عليها الجامعة.

كما تنتقد قرارها الاتصال بإدارة شرطة نيويورك، للرد على الاحتجاجات وفي بعض الحالات اعتقال الطلاب المتظاهرين، وهو قرار تقول الجمعية إنه "تم اتخاذه دون التشاور مع مجلس الشيوخ الجامعي"، ويقول القرار أيضًا إن نعمت شفيق تورطت في اعتداء غير مسبوق على حقوق الطلاب" يستحق "إدانة قاطعة ومؤكدة".

وقال بن تشانج، المتحدث باسم جامعة كولومبيا: "تواصل نعمت شفيق التشاور بانتظام مع أعضاء المجتمع، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والإدارة والأمناء، وكذلك مع قادة الولاية والمدينة والمجتمع إنها تقدر جهود أولئك الذين يعملون جنبًا إلى جنب معها على الطريق الطويل الذي ينتظرنا لشفاء مجتمعنا."

وفقا لمجلة فوربس الأمريكية، فإن نحو 900 موظف كانوا مؤهلين للتصويت، من إجمالي 4600 موظف بدوام كامل في الجامعة.

وفي رسالتها إلى أعضاء هيئة التدريس الخميس، أشارت هانجرفورد إلى أن العديد من أعضاء هيئة التدريس يعتقدون أن التصويت بحجب الثقة "لا يجب أن يُفهم على أنه يدعو إلى استقالة الرئيس، ونص البيان لا يقترح الاستقالة باعتبارها النتيجة المرجوة".

وبدلاً من ذلك، اقترح أعضاء هيئة التدريس خيارات، بما في ذلك اللوم والدعوة إلى مزيد من التحقيق في ما حدث في الحرم الجامعي .

وأصبحت كولومبيا بؤرة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الأمة منذ ذلك الحين، مما أدى إلى مئات الاعتقالات والمواجهات المتوترة في بعض الأحيان بين المتظاهرين والشرطة وليس دائمًا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كانت الاحتجاجات - التي دفعتها الحرب على غزة، سلمية إلى حد كبير.

على الرغم من أن النقاد يجادلون بأنها أدت إلى خطاب معاد للسامية في بعض الجامعات. دعا المتظاهرون الجامعات عمومًا إلى التجريد من الشركات المرتبطة بإسرائيل - وهو مفهوم مثير للجدل قد يكون من الصعب تنفيذه بسبب الحجم الكبير لبعض الشركات المعنية.

وفي وقت سابق من هذا العام، استقالت رئيسة جامعة هارفارد السابقة كلودين جاي جزئيًا بسبب انتقادات لتعاملها مع معاداة السامية في الحرم الجامعي مع اندلاع احتجاجات الحرب.