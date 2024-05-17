سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب 10 جنيهات بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد تراجع في بداية التعاملات 10 جنيهات، مقارنة بسعره أمس، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة خلال منتصف التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2398 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، بزيادة 0.89%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب