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900 جنيه زيادة بسعر طن "حديد عز" اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

11:20 ص الثلاثاء 14 مايو 2024

أسعار الحديد

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 40891.89 جنيها، بزيادة 773.25 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42868.06 جنيها، بزيادة 989.11 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272.78، بتراجع 14.2 جنيه.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت
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