سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2057 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2644 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3085 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2319 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بهبوط بنسبة 0.70%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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