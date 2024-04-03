البورصة ترتفع بنسبة 0.01% مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 27937 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 53.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 20.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 74 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.28% إلى مستوى 27934 نقطة، مع نهاية التعاملات أمس الثلاثاء.