خريطة الأسعار: تراجع الدواجن وارتفاع الذهب خلال تعاملات الأربعاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن، ومواد البناء، بينما ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع 25 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب يرتفع 25 جنيها بحلول منتصف تعاملات الأربعاء

تراجع وصل 1200 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

الجبن الأبيض بـ138.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

تراجع أسعار الطماطم وارتفاع البطاطس بسوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض سعر الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأربعاء