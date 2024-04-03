تراجع أسعار الطماطم وارتفاع البطاطس بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، منها الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والملوخية، بينما ارتفعت أسعار كلاً من البطاطس، والفاصوليا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 12 جنيهات و26 جنيها.

الكوسة بين 3 جنيهات و7 جنيها، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 و18 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و16 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 16 و 20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 4 و 10 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و 6 جنيهات بتراجع 4 جنيهات.

البسلة بين 15 و19 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 9 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها، بتراجع جنيه.

الفراولة 9 جنيهات و21 جنيها.