خريطة الأسعار: تراجع الدواجن واستقرار السلع الأساسية والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن، بينما تباينت تحركات أسعار مواد البناء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت 110 جنيهات للطن اليوم الاثنين (موقع رسمي)

هبوط كبير في سعر السمك البلطي بسوق الجملة اليوم الاثنين

تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والسكر والزيت في الأسواق اليوم الاثنين

تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات