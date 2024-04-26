تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم: يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

كيلو البطاطس: يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيها.

كيلو البصل: يتراوح بين 7 جنيهات و21 جنيها.

كيلو الكوسة: يتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

كيلو الفاصوليا: يترواح بين 6 جنيهات و11 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي: يترواح بين 4 و7 جنيهات.

كيلو لفلفل الرومي البلدي: بين 5 جنيهات و13 جنيها.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 5 جنيهات و13 جنيها.

كيلو الملوخية: بين 5 و10 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب: بين 4 و7 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: بين 4 و7 جنيهات.

كيلو البسلة: بين 18 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة

كيلو برتقال صيفي: بين 5 و7 جنيهات.

كيلو اليوسفي: بين 4 جنيهات و12 جنيها.

كيلو الليمون البلدي: بين 16 و22 جنيها.

كيلو الجوافة: بين 10 جنيهات و18 جنيها.

كيلو الفراولة: بين 7 جنيهات و11 جنيها