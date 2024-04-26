البريد المصري يحصل على "المستوى الذهبي" في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية

كتب - علاء حجاج:

حصل البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار الفحص البريدي الدولي الذي أجراه اتحاد البريد العالمي على أعمال البريد المصري، والمتعلق بتطبيق معايير الأمن البريدي لسلاسل الإمداد الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة الاستثمار البريدي في دورته الـ"27" المنعقدة حاليا بالعاصمة السويسرية بيرن، وقد تسلم الشهادة حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري وعضو مجلس إدارة المعايير الاتحاد البريدي العالمي من مساهيتو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، بحسب بيان صحفي صادر عن البريد اليوم.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا الإنجاز يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية، ويمثل تجسيدًا واضحًا للنجاح الذي حققه البريد المصري خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف التنمية البريدية المستدامة.

واشار إلى أن مصر أول دولة على المستوى العربي والإفريقي تحصل على المستوى الذهبي في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية، بما يوضح التزام البريد المصري بالمعايير الدولية الأمنية والتي تشمل تأمين الإرساليات البريدية وطريقة معالجتها ونقلها، وجميع المراحل اللوجستية التي تمر بها البعائث، بما يعزز من قدراته على المنافسة محلياً ودولياً.

وأوضح فاروق، أن حصول البريد المصري لأول مرة على المستوى الذهبي في مجال الأمن البريدي، يعد إنجازًا كبيرًا.

وحصل البريد المصري على المستوى الذهبي بعد مهمة فحص شاملة أجراها خبراء دوليون من الاتحاد البريدي العالمي على أداء البريد المصري، وتطبيق المتطلبات الرئيسية التي يلزم الامتثال لها، ومن أهمها ضمان سلامة العمليات البريدية وسلامة وصحة العاملين والعملاء، وتقييم المخاطر والتحكم بها.

وأضاف، أن حصول البريد المصري على المستوى الذهبي في اختبار التدقيق البريدي الدولي يمثل تقديرًا رفيع المستوى لجميع العاملين بالبريد المصري لما قاموا به من جهود حثيثة نحو تطبيق إجراءات الحصول على الاعتماد الخاصة بالامتثال معياري الاتحاد البريدي العالمي الأمنيين S58 و S59.