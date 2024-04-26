تعرف على سعر الذهب مع بداية تعاملات الجمعة

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعاره مساء أمس.

جاء ذلك رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، مع تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2339 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع بنسبة 0.27%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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