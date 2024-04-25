الصناعات الغذائية تشارك في إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير

كتبت- أمنية عاصم:

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية في فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير (EMCP) تحت عنوان "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر" الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الخميس، فإن المشروع بالتعاون مع شركة ترين وجامعة نكسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة النيل الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن برنامج شهادة إدارة التصدير يساهم في دعم الصناعات الغذائية على النمو والتطوير والذي يمثل خطوة مكملة لمشروعات الغرفة والتي تتم بالشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الدولية المانحة في نحو 19 برنامجًا ومشروعًا تنمويًا.

وأشار البيان إلى أنها ستصبح أول شهادة معتمدة في مصر من قبل جامعة دولية وجامعتين محليتين متخصصة في مجال التصدير وبناء قدرات العاملين بهذا المجال بطريقة علمية وتطبيقية.

وتوقع أن هذا البرنامج سيساعد مباشر في تحسين أداء الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية بجانب مساندة الشركات في الدخول إلى منظومة التصدير بما يسهم في خلق جيل جديد من المصدرين المصريين المجهزين بالجوانب التطبيقية والعلمية حول الأسواق الدولية.

وتابع أن الغرفة تعد شريك استراتيجي في العديد من البرامج التنموية التي تتم تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، موضحاً أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند التصدير.

وأكد على أن ضرورة مواكبة التطور في الأسواق والتسويق الرقمي؛ ما يتطلب وضع استراتيجيات في مجالات تنمية الأسواق وتطوير التوزيع وتسويق العلامة التجارية لدى السلاسل التجارية الكبرى ومنصات التجارة الإلكترونية إلى جانب التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.

ولفت الجزايرلي إلى أهمية الاستعانة بشركات الأبحاث وتحليل البيانات لدراسة الأسواق والمنافسين لتحديد ما هي المنتجات التي يمكن أن تنافس بقوة بجانب إعداد الكفاءات المعنية بالتسويق داخل الشركات وتأهيلهم على أعلى مستوى لرفع الوعي؛ بما يحقق نمو مستدام وأكثر تنافسية في الاستحواذ على حصص تصديرية جيدة.

وأشار إلي ضرورة تطوير منظومة الخدمات اللوجستية داخل الشركات وبناء منظومة لتتبع المنتجات داخل جميع حلقات التوزيع والتوريد لضمان وصول المنتجات إلى السلاسل التجارية والأسواق في وقت محدد وبجودة عالية.

وحضر فعاليات الافتتاح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة و رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بجانب ولورا جونزاليز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ورشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعددا من رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.