بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الأحد خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2180 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2803 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3727 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقرت سعر الجنيه الذهب عند 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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